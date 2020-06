Viidas oli pärast pooleaastast pausi taas võidukas

Esialgse plaani järgi oleks Viidasel pidanud toimuma seekord juba neljas NLS etapp, kuid nagu kogu ülejäänud spordiga, muutis viirus ka võidusõidumaailma. Nädalavahetusel toimunud etapp oli esimene Saksamaa mootorispordiüritus peale kriisi algust üldse ja viidi läbi erilisi „koroonareegleid“ silmas pidades. Kümnetele tuhandetele fännidele tähendas see tugitoolisporti telerite ees, raja ääres olid kaitsemaskid kohustuslikud, ära jäid sponsorite ja külaliste `taksoringid` ning autasustamine. Ühtlasi oli keelatud ka bokside kasutamine. Lisaks olid erinevatel võistlusklassidel ka erinevad kohustuslike boksipeatuste ajad, Viidase võistlusklassil paraku pikim kogu võistlusel – 21 minutit boksis seismise aega. Boksisirge oli betoonblokkidest ajutiselt ehitatud ja rehvi- ning sõitjate vahetus meenutas pigem võidusõite Ameerika ovaalidel.

„Kuigi mu viimane võistlus oli jaanuaris USAs Daytonas LMP3 masinaga ning veebruaris tegin kaasa testid Portugalis Portimaos, siis oli pärast pooleaastast pausi taas rajale minnes tunne üllatavalt kodune ja hea. Kodus olles tegin tööd simulaatoris ning sain ka paar korralikku karditrenni Aravetel. Seega oli esimene koht ajasõidust isegi ootuspärane.“

Oma klassi esikohalt ning üldarvestuses 23. kohalt alustas neljatunnist sõitu Rösler, kes hoidis head tempot ning andis pärast ühte tundi esikohalt auto Viidasele üle. Mõlemad käisid rajal kaks vahetust ja juhtisid võistlust algusest lõpuni. Eesti-Saksa duole tulemuseks klassivõit ning üldarvestuses parima 25 sõitja hulka kuulumine. Klassis teiseks tulid BMW M2 CS Racing autoga sõitjad ning kolmandad olid samuti BMW autoga BMW Motorsport noorteprogrammi kolm sõitjat. Üldvõidu saavutasid inglane David Pittard ja taanlane Jensen Mikkel BMW M6 GT3 autoga.

„Loomulikult oli kahju, et fännid, kes Nürburgringi võistlustel on väärtus omaette, võidusõidust raja ääres osa ei saanud, kuid kõige tähtsam on, et saaks taaskord võidu sõita ja kõik seejuures ka terveks jääksid,“ oli eestlane positiivne. „Tänavuse aasta leping nägi ette võistlemist Porschega koos kahe venelasest tiimikaaslasega aga kõik keerati peapeale, sest Venemaa jaoks on Euroopa Liidu piirid siiani kinni. Täpset avamisaega ei tea keegi, kuid ilmselt kahe nädala pärast toimuvale NLSi 2. etapile nad ei jõua. Ühtlasi otsustas ka auto peasponsor lõpetada kulude kärpimiseks meeskonna toetamise. Kutse nädalavahetusel võistlemiseks sain ma isegi alles neljapäeva õhtul ning reede pärastlõunal olin ma juba lennukis. Piirangute tõttu jäi ära ka juuli algusesse planeeritud kestvussõit LMP3ga Kanadas. Seega saan enda hooaja plaane teha vaid üks sõit korraga, kuid see toobki kaasa aina suurema isu sõitmise ja võitmise järele,“ jäi Viidas siiski entusiastlikuks.