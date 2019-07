Vihm segas RGB motoringraja Eesti meistrivõistlustel korralikult kaarte

Soome-Eesti ühine motoringraja meistrivõistluste etapp peeti sel nädalavahetusel auto24ringil aastase vaheaaja järel ning stardis oli viimaste aastate suurim hulk 133 osalejat. Stardikohad pandi täna paika eilses esimeses võistlussõidus välja sõidetud parimate ringiaegade põhjal.

Superbike'ide sõidu eel sadas taas korralikult, kuid sõit ise toimus peaaegu vihmata. „Täna oli palju raskem sõita kui eile,“ ütles ka tänase Superbike klassi sõidu võitnud Eeki Kuparinen (Kawasaki, TMK). „Kasutasin eilset tagarehvi ja see oli väga-väga libe. Kui stardist läksin, siis tundus, et pidamist üldse ei ole, pidin hoo alla laskma. Esimesed kolm ringi sõitsingi väga aeglaselt, kuid vaatasin, et selja taga väga ei toimu ja sain rahulikult lõpuni tulla.“ Tomi Kaartinen (Aprilia, HyMK) ohustas teda sõidu alguses päris kõvast, kuid kukkus kuuendal ringil esimeses kurvis, ning Ville Valtonen (Yamaha, KarMK) tõusis teiseks, vanameister Raimo Kesseli (Yamaha, MRC) aga lausa kolmandaks. Finišis naeriski Valtonen, et pitline'il näitas tahvel talle taganttulijat +4 sekundit, kuid tal polnud aimugi, et Kesseli on see, kes sealt tulemas. Sõit peatati üheksandal ringil kukkumise tõttu finišisirgel. Eestlastest oli Andry Blank (BMW, Äksi MK) 7. ja Mihkel Osula (Ducati, Vihur Motosport), kes startis 16. kohalt, 8.