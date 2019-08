Vigastusega võistelnud Tanel Leok sai Rootsi MM-etapil 22. koha

Etapi kokkuvõttes teenis Tanel Leok 3 punktiga 22. koha. Teise etapivõidu järjest sai 47 punktiga Glenn Coldenhoff. Teise koha teenis 45 punktiga Tim Gajser ja kolmanda koha 38 punktiga Paulss Jonass, kellele see oli esimeseks poodiumikohaks MXGP klassis. Sarja kokkuvõttes on Leok 175 punktiga kuueteistkümnendal kohal. Tiitli kindlustanud Gajseril on esimesena 709 punkti. Teisel kohal on 511 punktiga Jeremy Seewer (Šveits, Yamaha) ja kolmandal kohal 468 punktiga Gautier Paulin(Prantsusmaa, Yamaha).