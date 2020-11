VIDEO | Tanel Leok lõpetab uhke ja pika karjääri motokrossi MM-sarjas

View this post on Instagram

🇬🇧This is it. This is my last season in MXGP and hopefully my last MXGP i can race in Latvia next year. When this last MXGP rounds are done here in Italy i make a longer story. 🇪🇪Olen jõudnud lõpusirgele ja 2020 jääb minu viimaseks MMi hooajaks. Loodan, et oma viimase MMi saan sõita järgmine aasta Lätis. Kui viimased 2 etappi siin Itaalias läbi, siis võtan pikemalt asja kokku.