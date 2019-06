VIDEO | Täna esitletakse Eesti esimest isejuhtivat elektrivormelit

FEST19 nimeline elektrivormel on kõige uuenduslikum sõiduk, mis tudengite käe all on valminud. Nelikveoline elektrivormel on üheksa kuuga läbinud suure uuenduskuuri. Süsinikkiust kere on kaheksa korda jäigem ning kümme protsenti kergem eelkäijast. Elektroonikameeskond valmistas ise otsast lõpuni kõik 19 trükkplaati. Muljetavaldav on 3D-prinditud radiaatoritega jahutussüsteem, mis on tudengivormeli sarjas ainulaadne. Samuti on toodud kõikvõimalikke komponente madalamale, et vormel rajal veelgi kiirem oleks.

„Meeskond nägi üheksa kuud vaeva, saatis mööda arvukalt unetuid öid, et saada isejuhtiv ja elektrivormel võistlushooajaks valmis,“ märkis tudengivormeli tiimi juht Rico Jaanipere. „Mõlemad autod asuvad võistlustulle juba juulikuus, et mõõtu võtta maailma nimekaimate tudengivormelite meeskondadega.“

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) ja Tallinna Tehnikakõrgkooli tudengitest koosneva tiimi mõtte- ja kätetööna valminud vormelitest astub isejuhtiv üles võistlusetappidel Itaalias, Tšehhis ja Saksamaal ning elektrivormel FEST19 võistlustel Ungaris, Itaalias, Austrias ja Hispaanias.

Tudengivormeli sari Formula Student on ennekõike tehnikatudengitele suunatud tootearendusvõistlus ja kujutab endast üheistmelise tudengivormeli valmistamist algusest lõpuni. See tähendab nii projekteerimis-, ehitus- kui testimisfaasi.