VIDEO | Sotsiaalmeedias käib elav arutelu: krossivõistlusel kasutati lapse vastu vägivalda

Intsidenti näeb video esimese minuti lõpus.

Äksi motovõistluse peakohtunik Sulev Murumaa ütles Delfile, et korraldajatele võistluse ajal ega järel ühtegi taolist kaebust ei laekunud. Tema sõnul sõitsid kõik 156 võistlejat ka distantsi lõpuni ja said tulemuse kirja.

"Varem on võistluste ajal igasuguseid intsidente olnud küll ja küll. On olnud ka nii, et lapsevanem läheb oma lapsele kallale," sõnas Murumaa. Antud intsidendi puhul soovitas ta kannatanul informatsiooni esitada otse EMFi (Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni), kus sellega edasi tegeletakse.

EMFi peasekretär Rauno Kais ütles Delfile, et temani ei ole selle instidendi kohta samuti ühtegi kaebust laekunud. "Tegemist ei olnud korraldajaga, see (lükkaja) oli kas lapsevanem, pealtvaataja või mõne võistkonna liige. Me kindlasti selgitame selle välja," sõnas Kais.