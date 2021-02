VIDEO | Rahvusvahelisse komisjoni valitud Anastassia Kovalenko: eesmärk on saada järjest rohkem tänaval tsikliga sõitvaid naisi võistlema

"Mul on hea meel, et Rahvusvaheline Motoföderatsioon tunnustas minu saavutusi ning direktorite nõukogu kinnitas mu kandidatuuri. Arvestades, et Eesti Motoföderatsioonis olen alustanud uue naissportlaste komisjoni eestvedamist, saame nüüd arvestada Rahvusvahelise Motoföderatsiooni toega," kommenteeris Kovalenko.

"Nii rahvusvahelise kui ka meie komisjoni eesmärgiks on tutvustada erinevaid alasid ning saada rohkem tüdrukuid ja naisi võistlema, olgu see kas hobikorras või professionaalsemal tasemel. Olen tähele pannud, et meil on iga aastaga aina rohkem naisi mootorrattaga tänaval sõitmas, samas kõik ei kipu tulla krossi- või ringrajale. Kindlasti on sellel mitu põhjust – kas teadmiste puudus või hirm ebaõnnestumise üle. Komisjon peakski olema see vahelüli, mis aitaks vajalike teadmiste, kontaktide ja koolitustega, et üleminek tänavasõidust mõnele motoalale oleks lihtsam."

"Samuti on viimaste aastatega motosporti tulnud palju tüdrukuid, kes suudavad rajal head konkurentsi pakkuda ka poistele. Kindlasti on oluline, et neil oleks olemas toetus ning vajalikud teadmised edasiliikumiseks, kui nad soovivad motospordis karjääri teha. On tore, et siinse komisjoniga on liitunud mitmed tuntud naissportlased erinevatelt motoaladelt, kes on valmis jagama oma kogemusi, et tuua rohkem naisi motosporti, võimalusel luua naiste sarju Eestisse ning kasvatada uusi talente, kes saaksid tulevikus meie riiki esindada EM-idel ja MM-idel," lisas Kovalenko.

Vaata pikemat intervjuud Kovalenkoga videost!