VIDEO | Kuidas treenivad eriolukorras Eesti motosportlased?

Meico Vettik, motokross

Märtsi alguses Inglismaal EM-i avaetapil 5. koha teeninud Vettiku vastus on lühike: “Teeme trenni ikka! Kangid hantlid kodus olemas, sõita Eestis veel lubatakse, üsna hea, et kodus oleme!”

Marko Rohtlaan, Vihur Motospordi klubi juht

“Hetkel oleme teinud trennidest pausi. Ootame ja vaatame, kuidas asjad arenevad,” ütleb Rohtlaan. Sõidutrenn on hetkel kõige parem, sõitjatel on kiivrid peas ja rajal on nõutav distants ka olemas. Kuid ametlikke trenne klubis ei toimu.”

Ta lisab, et üldfüüsilisega on lihtsam, jooksmas saab ikka käia.

Mihkel Osula, ringrada

“Kuivõrd hooajaeelne trenn on suunatud rohkem vastupidavuse kasvatamisele, siis on jõusaalis ja muudes suletud ruumides treenimisele mitmeid alternatiive, nagu näiteks rattasõit ja jooksmine,” räägib Osula. “Samuti olen juba pikemat aega enda jooksutrennid seadnud nii, et nende lähedusse jääks mõni jõulinnak, kus on ideaalne peale kardio-trenni ka ülakeha treenida.”

Veel esmaspäeval oli see Osula jaoks võimalik. Kuid kuna olukorras, kus sisejõusaalid on suletud, hakkasid ka jõulinnakud rahvahordide alla mattuma ning “kehval” kellaajal sinna sattudes oli kohati keeruline trenni seal läbi viia, otsustas Tallinna linn välijõusaalid koos muude välirajatistega nagu mänguväljakud sulgeda.

Hardi Roosiorg, motokross

Välismaalt saabunud Roosiorg sattus esimese hooga 14-päevasesse karantiini. Ta elab maal, nii et üldfüüsilist saab jooksmise ja erinevate harjutuste abil siiski treenida. “Proovin võimalikult palju liikuda ning asju teha, et igavus peale ei tikuks,” ütleb Roosiorg.