VIDEO | Jaak Mae pani end ringrajal proovile

Ringraja esimese aja tegi endine jalgpallur Raio Piiroja, keda läks uues episoodis ületama Jaak Mae. Iga saatekülaline räägib eksklusiivses intervjuus enda autoajaloost, kogemusest ja huvitavamatest neljarattalistega seotud juhtumistest läbi aastate.

Jaak Mae pajatab videos, et kuigi tema tippkiirus suuskadel ulatus ulmelise 80 km/h, siis autoroolis on ta kihutanud 265 km/h. Vaatamata sellele, et endine murdmaasuusataja läks võistlusele peale motoga “tark ei torma”, pigitas ta Toyotast välja võrdlemisi kiire aja. Kas see ületas Raio Piiroja poolt seatud latti 1:41,8, vaata Betsafe’i blogist.