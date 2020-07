VIDEO | Eesti noor vormelipiloot pidi taas oma sõidu katkestama, konkurent tegi ajalugu

Laupäeval toimunud Vormel Renault´ Eurocupil startis parimalt kohalt hispaanlane David Vidales (JD Motosport). Noor piloot kirjutas oma nime ka sarja ajalukku, kui temast sai esimene sõitja, kes võitis oma debüütvõistluse.

“Ma poleks paremast debüüdist osanud unistadagi. Algus oli keeruline, kuna kõik on uus ja kardist erinev. Ma pidin rehvid kiiresti soojaks sõitma ja siis neid hoidma hakkama, kuna sõit oli pikk. Kui me niimoodi jätkame, on meil võimalik tiitli eest võidelda,” usutles hispaanlane pärast oma triumfi.

Seitsmendalt positsioonilt rajale sõitnud Paul Aron tegi korraliku stardi ning tõusis pärast esimest ringi kuuendaks. 16-aastase eestlane hoidis oma positsiooni, kuid kaks ringi enne lõppu tegi ta õnnetu spinni ja lõpetas kruusal. Kuna ART Grand Prix´ sõitja oli suurema osa võistlusest läbinud, sai ta siiski kirja viimase koha.

Vormel Renault' Eurocupi Imola esimene võistlussõit (Aroni spinn leiab aset 43.10):

Aroni esimene võistlusnädalavahetus kukku samuti läbi, kui talle sõideti jubedalt sisse. Teises sõidus suutis eestlane aga tõusta kahe koha võrra ja lõpetada 12. positsioonil.

Mercedese noorteprogrammi kuuluv Aron kihutab vormel Renault' Eurocupis esimest hooaega. Eelmisel aastal tegi ta tegusid vormel 4 roolis.Hooaja lõppedes hõivas ta kolmanda koha ning oli parim ka uustulnukate seas.