VIDEO | Dramaatilise lõpuga Balti meistrivõistlused driftimises jätsid Eesti tipu teisele kohale

Eelmise Baltikumi etapi võitnud Ao Vaida pidi võistluse tehnilistel põhjustel katkestama ning ei saanud kolmanda koha peale võistelda.

Kogu päeva jooksul võimsalt tugevaid konkurente seljatanud Tults läks finaalis vastu 91 punktiga kvalifikatsiooni võitnud Čirbale. Finaali esimese tandemsõidu lõpus suri Tultsi auto välja, kuna kriitilise piirini tõusnud temperatuur tähendas, et võistlusauto pani ohutuse tagamiseks mootori automaatselt avariirežiimile ja sõitu jätkata ei olnud võimalik. Vaatamata jahutusringile ei teinud auto ülekuumenemise tõttu koostööd ka finaali teises sõidus ning võit läks Čirbale.

Üldarvestuses hoiab Tults nii Eesti kui Baltikumi sarja esikohta ning Põhja-Euroopa sarja teist kohta.

Tultsi sõnul tegi ta ülitugeva vastase vastu korraliku sõidu ja on arvestades olukorda oma tulemusega rahul. “Tegemist on tehnikaspordiga ja selliseid asju juhtub. Nüüd on selge, millistele kohtadele peame rohkem rõhku panema, et järgnevatel kuumade ilmadega võistlustel temperatuuridega probleeme ei tekiks,” räägib Tults.

Drifti hooaeg jätkub augusti lõpus Riias toimuval Baltikumi meistrivõistluste kolmanda etapiga.

Video (järelvaatamine, otsustavad sõidud alates 1:50)