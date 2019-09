Varik ja Daiders teenisid Belgia MM-etapil kümnenda koha

Eile toimunud kvalifikatsioonisõit tuli Kert Varikul ja Lauris Daidersil kahjuks juba viiendal ringil katkestada ja see tähendas, et mehed pidid Last Chance sõitu minema. See õnnestus neil küll võita, kuid tänasteks põhisõitudeks tähendas see alles kahekümneviiendat stardikohta.

Tänases avasõidus toimus stardi järel massikukkumine ja kahjuks jäid sinna kinni ka Varik ja Daiders. mehed pidid tükk aega maadlema, et oma sõiduvahendit teiste vahelt kätte saada. Lõpuks see neil ka õnnestus ning mehed said taas liikuma. Suur ajakaotus tähendas, et kõrget kohta enam püüda polnud võimalik, kuid mehed tegid siiski hea sõidu ja suutsid lõpuks üheksandaks tulla. Sõidu võitsid eelmise hooaja maailmameistrid Marvin Vanluchene ja Ben Van Den Bogaart (Belgia/Holland). Teisena tulid finišisse sarja tänavused liidrid Etienne Bax ja Kaspars Stupelis (Holland/Läti) ning kolmandana Zeno Compalati ja Bastien Chopin (Itaalia/Prantsusmaa).

Teine sõit algas meie meestel natuke paremini ja mõne ringi järel hoiti kolmeteistkümnendat kohta. Kahjuks nii ette Varik ja Daiders ennast sellelt positsioonilt sõita ei suutnud kui oleks võinud ehk loota. Lõpuks tuldi finišisse taas üheksandana, kuid karistuse tõttu läks neile kirja 12. koht. Võidu võtsid taas Marvin Vanluchene ja Ben Van Den Bogaart, teise koha said Etienne Bax ja Kaspars Stupelis ning kolmanda koha Jake Brown ja Joe Millard (Suurbritannia).