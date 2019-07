Varik ja Daiders saavutasid Hollandi MM-etapil seitsmenda koha

Laupäevases kvalifikatsioonis oma grupis kolmanda koha saanud Varik ja Daiders tegid esimeses finaalsõidus kohutava stardi ja sõidu alguses olid nad esikahekümne piiril. Sõidu jooksul näitasid mehed aga väga head kiirust ja iga ringiga parandati positsiooni. Kui sõidetud oli pool ajast, suutsid Varik ja Daiders esikümnesse murda. Sõidu teises pooles tehti veel mõned möödasõidud ja finišis olid mehed seitsmendana.

Võidu võtsid sarja liidrid Etienne Bax ja Kaspars Stupelis (Holland/Läti), teise koha said Marvin Vanluchene ja Ben van de Bogaart (Belgia/Holland) ning kolmanda koha Stuart Brown ja Josh Chamberlain (Suurbritannia/Suurbritannia). Teise sõidu alguses toimus suur kukkumine ning sõit katkestati punase lipuga. Kordustart ebaõnnestus kahjuks meie meestel taas ja jälle pidid Varik ja Daiders rivi tagant sõitma hakkama. Lõpuks suudeti tõusta kümnendale kohale. Esikoha võtsid taaskord Etienne Bax ja Kaspars Stupelis, teise koha teenisid Marvin Vanluchene ja Ben van de Bogaart ning kolmanda koha Koen Hermans ja Nicolas Musset (Holland/Prantsusmaa).

Hollandi etapi kokkuvõttes tulid Kert Varik ja Lauris Daiders 25 punktiga seitsmendale kohale. Kaheksanda etapi järel on Varikul ja Daidersil koos 189 punkti ja see annab neile hetkel seitsmenda koha. Esikoht läks 50 punktiga Etienne Baxile ja Kaspars Stupelisele. Teise koha said 44 punktiga Marvin Vanluchene ja Ben van de Bogaart ja kolmanda koha 38 punktiga Stuart Brown ja Josh Chamberlain.

Sarja liidrid on 344 punktiga Bax ja Stupelis. Üheksas etapp toimub järgmisel nädalavahetusel Saksamaal.