Varik ja Daiders lõpetasid Šveitsi MM-etapi 12. kohal

Laupäevases kvalifikatsioonis läks kõik hästi ja oma grupis sõidus said Varik ja Daiders neljanda koha. Kahjuks tuli tagasilöök pühapäeval toimunud avasõidus kui meie mehed juba kolmandal ringil raja äärde jäid ning väärtuslikke punkte kaotasid. Sõidu võitsid sarja liidrid Etienne Bax ja Kaspars Stupelis (Holland/Läti), teisena lõpetasid Marvin Vanluchene ja Ben Van Den Bogaart (Belgia/Holland) ning kolmandana Koen Hermans ja Nicolas Musset (Holland/Prantsusmaa).

Teine sõit möödus Varikul ja Daidersil õnneks suuremate probleemideta ja välja suudeti võidelda lõpuks viies koht. Vastast ei leidunud taas Etienne Baxile ja Kaspars Stupelisele, kes 7,5 sekundilise eduga võidu võtsid Koen Hermansi ja Nicolas Musseti ees. Kolmandana tulid finišisse Stuart Brown ja Josh Chamberlain (Suurbritannia/Suurbritannia).

Etapi kokkuvõttes teenisid Varik ja Daiders 16 punkti ja see andis neile 12. koha. Etapivõidu said 50 punktiga Etienne Bax ja Kaspars Stupelis, teised olid 42 punktiga Koen Hermans ja Nicolas Musset ning kolmandad 40 punktiga Marvin Vanluchene ja Ben Van Den Bogaart. Sarja üldarvestuses tõusid Varik ja Daiders 256 punktiga kuuendale kohale. Liidritena jätkavad Etienne Bax ja Kaspars Stupelis, kellel on koos 489 punkti.

Sarja lõpuni on jäänud kolm etappi.