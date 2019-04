Varik ja Daiders lõpetasid MM-sarja etapi esikümne piiril

Kvalifikatsioonis oma grupis kolmanda koha saanud Varik ja Daiders ei suutnud avasõidus stardist korralikult minema saada ja avaringil oli nad alles teise kümnes lõpus. Sõidu jooksul suutsid mehed oma kohta natuke parandada ning finišisse jõudes oli nad üheteistkümnendand.

Suurepärase sõidu tegid Etienne Bax ja Kaspars Stupelis (Holland/Läti), kes esikümne lõpust suutsid koguni esimeseks tõusta. Pikka aega sõitu juhtinud Daniel Willemsen ja Luc Rostingt (Holland/Prantsusmaa) pidid lõpuks ikkagi teise kohaga leppima. Kolmandana tulid üle finišijoone

Valentin Giraud ja Andres Haller (Prantsusmaa/Saksamaa).

Kahjuks ei õnnestunud paremini meie meestel ka teine sõit. Leppida tuli kaheteistkümnenda kohaga ja see tähendas, et mitmed hinnalised punktid läksid võrreldes lähikonkurentidega kaduma. Teises sõidus olid taas parimad Etienne Bax ja Kaspars Stupelis (Holland/Läti), teise koha teenisid Marvin Vanluchene ning Ben van den Bogaart (Belgia/Holland) ja kolmanda koha Daniel Willemsen ning Luc Rostingt (Holland/Prantsusmaa).

Etapi kokkuvõttes teenisid Varik ja Daiders 19 punkti ja see andis etapi kokkuvõttes üheteistkümnenda koha.

Sarja kokkuvõttes langesid nad üheksandale kohale. Kolme etapi järel on Varikul ja Daidersil koos 60 punkti. 50 punktiga olid Hollandi etapil parimad Etienne Bax ja Kaspars Stupelis, teise koha said 42 punktiga Daniel Willemsen ning Luc Rostingt ja kolmanda koha Marvin Vanluchene ning Ben van den Bogaart. Sarja liidrid on 130 punktiga Etienne Bax ja Kaspars Stupelis.