Valitsus lükkas autospordiliidu rahataotluse tagasi: maksumaksja raha tuleb kasutada alati parimal ja läbipaistval viisil

Avaldame kultuuriministeeriumi vastuse täismahus.

Täname teid Vabariigi Valitsusele ja Kultuuriministeeriumile saadetud kirja ja ettepanekute eest. Alustuseks soovime selgitada, et Vabariigi Valitsus ei ole Eestis välja valinud prioriteetseid spordialasid ega plaani seda ka lähitulevikus koalitsioonileppe või Vabariigi Valitsuse tööprogrammi kohaselt teha. Samuti ei ole Vabariigi Valitsus ega Kultuuriministeerium otsustanud, millised spordialad on marginaalsed, mille arendamist või millega tegelemist Eestis ei soodustata. Praeguse seisuga on Eestis 70 spordialaliitu ning Eestis tegeletakse üle 100 spordialaga. Vabariigi Valitsuse ja Kultuuriministeeriumi eesmärk on toetada spordialasid läbipaistvatel, selgetel ja õiglastel alustel eesmärgiga tagada spordialade mitmekesisus ja nende jätkusuutlikkus Eestis.

Tulenevalt traditsioonidest, ajaloolisest taustast ja teiste riikide praktikast käsitletakse Eestis spordialasid toetuste eraldamisel kolmes grupis: olümpiamängude kavas olevad spordialad, võistkondlikud spordialad ning olümpiamängude kavas mitteolevad spordialad. Nende gruppide lõikes toetatakse spordialaliitusid ühtsetel alustel, kus olulised kriteeriumid on harrastajate arv, treenerite arv, sportlikud saavutused ning spordialaliidu igapäevane tegevus. Vabariigi Valitsusel ega ka Kultuuriministeeriumil ei ole teie kirja põhjal võimalik Eesti Autospordi Liitu toetusi võrreldes teiste spordialaliitudega oluliselt tõsta ega teha varasematel aastatel spordivaldkonnaga kokkulepitud toetamise reeglites põhimõttelisi erandeid. Selline lähenemine kahjustaks spordialade läbipaistvat ja ühtsetel alustel kohtlemist.

Esitame järgnevalt vastused teie kirjas toodud teemadele ja ettepanekutele.

1. Autoralli rahvusvahelise suurvõistluse läbiviimine

Kultuuriministeeriumil on Eestis toimuvate rahvusvaheliste spordisündmuste korraldamise toetatamiseks kaks meedet:

a. Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamine Eestis, kus oluline on võistlusega kaasnev majanduslik mõju riigile. Toetussumma määramise aluseks on riigile täiendavalt laekuv maksuraha välisosalejatelt, väliskülalistelt või välisorganisatsioonidelt. Toetuse minimaalne summa on 65 000 eurot. Täpsemat infot leiab veebilehelt https://www.riigiteataja.ee/akt/124112018004.