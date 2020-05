Urmo Aava: usume endiselt, et Eestisse on võimalik tuua MM-ralli

Aava sõnas Rally Estonia tulevikust rääkides, et nad pole veel alla andnud ning töö 2021. aasta ralli nimel käib.

"Me pole kindlasti loobunud. Me ei saa lihtsalt ebaloogilises ja ebastabiilses keskkonnas rallit teha. Meie eesmärk ei ole aga kuhugi kadunud. Me oleme uskunud, et MM-ralli on võimalik Eestisse tuua ja usume seda endiselt. Nii palju, kui see viiruseperiood on võimaldanud, on tiim edasi töötanud. See paus on isegi kasuks tulnud, on saanud rahulikult asjade üle mõelda ja vaadata, mis maailmas toimub," sõnas Aava.

Ta lisas, et Eesti väiksus võib MM-ralli siia toomisel hoopis kasuks tulla. "Minu arvates on see hoopis meie tugevuseks, et Eesti on väikeriik Euroopas. Kogu riik elab ja hingab selle nimel, et teha maailma parimat rallit. Ka WRC promootori jaoks on oluline, et korraldajad oleksid riigiga kiires ja innovatiivses kontaktis. Lõpuks loeb sisu, mida sa lood," lisas Aava.