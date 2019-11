Urmo Aava: kõige kirglikum rallifänn ei peaks olema võsa vahel puukidele pureda

Kui eelmisel aastal panustati ametlikesse pealtvaatamisaladesse, kus olid erinevad mugavused ja live ekraanid, siis järgnevatel aastatel on eesmärgiks teha ka padufännide elu lihtsamaks. “Peame pakkuma ka kõige tõsisematele rallifännidele, kes tahavad olla võsa vahel puukidele ja sääskedele söömiseks, võimaluse võistlust normaalselt vaadata. Fakt on see, et nad lähevad mitteametlikesse vaatamispunktidesse, sest tahetakse näha tehnilisi ja ajaloolisi kohti ning mitte olla koos rahvamassidega,” ütles Aava.

Tema sõnul toob igasugune ürituse areng kaasa eelarve tõusu, sest asi peab muutuma professionaalsemaks ja ohutumaks, kaasama peab vabatahtlike asemel rohkem spetsialiste. “Kui riigi toetust ei oleks, siis Rally Estoniat kindlasti ei toimuks. Kuid ma arvan, et suudame selle üritusega riiki hästi tutvustada, toome nädalaga miljoneid eurosid majanduslikku kasu, seega on loogiline otsus riigi poolt sinna investeerida.”

Aava arvates vajab autospordi järelkasv hädasti panustamist ning pakub, et investeeringuid võiks läbi olümpiakomitee noortesse suunata, samuti peaks kaasama erasektori toetuse ja eraisikud. Tema sõnul on just täna see hetk, kus eestlased võiksid seljad kokku panna ja leida võimaluse, kuidas saada meie noori JWRC ja WRC2 sõitma. Peaksime looma süsteemi ja tootma pidevalt peale järelkasvu, nagu soomlased on viimased 50-60 aastat teinud.

