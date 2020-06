„Õigus võidab!” olid Oleg Grossi esimesed sõnad, kommenteerides Eesti autospordiliidu üldkogul toimunud hääletust. „Enamik klubisid oli meie taga. Muutsime alaliidu põhikirja, selleks oli vaja vähemalt kaks kolmandikku hääli.”

„Autospordiliidu liikmed on oma otsuse teinud ja see otsus on püha. See on uus olukord meile kõigile, eks elame ja näeme, kuidas edasi,” tõdes Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava.