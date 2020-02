Kohati tundub, et lahti on läinud võistlus, kes suudab suurema jaburusega välja tulla. Kuidas on võimalik, et koondisest jäetakse segastel põhjustel välja parim mängija? Või et alaliidu raha eest hangitakse süüdimatult 17 500 euro eest vaip? Või et sa jätad Eesti parima sportlase spordipreemia kandidaadiks nimetamata, kuid see-eest esitad iseennast elutööpreemia kandidaadiks? Kohati tahaks tõesti öelda Lennart Meri kombel: tule taevas appi! Ühtlasi õnnitleme kõiki alaliite, kes valikusse ei pääsenud.