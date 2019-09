Tristan Viidas jäi Saksamaal napilt teiseks

„Senise hooaja üks raskeimaid sõite just tänu väga muutuvale ilmale. Kui 80% rajast oli kuiv ja päike säras, siis allesjäänud osal sadas paduvihma. Kuna rada on 24 kilomeetrit pikk ning lookleb mägede vahel, liikus vihmapilv samuti mööda rada edasi-tagasi,“ kommenteeris Viidas. „Pidi nii ennast kui ka meeskonda pidevalt rajaoludega kursis hoidma ning vältima vihmarehvide ülekuumenemist. Viimasel kolmel sõidul oleme kahjuks tänu ebaõnnestunud boksipeatustele olnud põhikonkurentidest tagapool, mistõttu oleme oma hooaja alguses teeninud edu maha mänginud. Ega viimasel kahel sõidul muud eesmärki ei saagi olla kui et konkurentidest ees olla ja mõlemad sõidud võita,“ lausus Viidas motiveeritult.

Viidase, Scheerbarthi ning Mülleri trio hooaja eelviimane sõit toimub 12. oktoobril taaskord Nürburgringil.