Tristan Viidas astus karjääris sammu edasi ning liitus Mercedes-AMG sõsartiimiga

„Pärast seda, kui sain 2016 ja 2017 Nordschelifel mõned etapid kaasa teha, otsustasin ma 2018. aastal pühenduda täielikult Rohelisele Põrgule,“ lausus Viidas. „Eelmine aasta õnnestus BMW M235i masinaga kõik ideaalselt ning suutsin tulla Saksa meistriks VLN sarjas CUP5 klassis ning ühtlasi kogu sarjas ka noortemeistriks! Lisaks võitsin ma tiimikaaslastega maailmakuulsa Nürburgringi 24 tunni sõidu. Seepärast leidsingi, et just nüüd on õige aeg astuda samm edasi juba päris GT masinate poole. Muutunud oli vaid see, et kui enne pidin ise tiimides kohta otsima, siis peale edukat hooaega potsatasid postkasti pakkumised nii BMWd, Porschet kui ka Mercedest kasutavatelt võistkondadelt.

Saksa meeskond Team Black Falcon, mis on Mercedes-AMG Customer Racing programmis alates 2010. aastast, pakkus eestlasele lepingut kohe ilma eelneva testimiseta. Viidas otsustas siiski enne allkirjastamist tutvuda nii auto kui ka tiimiga ja peale kahte äärmiselt edukat testi Portugalis Portimao rajal allkirjastati ka mõlemaid osapooli rahuldav leping. „AMG GT4 tundus täiesti ebareaalne masin! Autosse istudes teadsin, et tahan just selle masinaga võidu kihutada. Tundus, et autole sobisin ka mina, sest edastasin oma kiirusega mitmeid kogenuid tehasesõitjaid, kes on sellesama auto arendamise juures kaasa löönud,“ oli Viidas rahul. „Black Falcon näitas üles professionaalsust ning kõrget motiveeritust, et tuua uuel hooajal koju mitmeid tiitleid. Ka minul on motivatsioon laes!“