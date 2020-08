Toilast saab nädalavahetusel motokrossi pealinn, stardis on ka Euroopa meister

Laupäeval kihutavad Pühajõe rajal soolotsiklid ning seda MX A Eesti karikavõistluste ja Harrastajate TOP200 sarja kolmanda etapina. Pühapäeval jagavad aga samal rajal Castrol Eesti motokrossi meistri- ja karikavõistluste punkte külgkorvid ja quadracerid. Rajal on Eesti ja lähiriikide parimad sõitjad eesotsas eelmise aasta külgkorvide MM-i kuuenda mehe Kert Variku ning quadide viimase kolme aasta Euroopa meistri Kevin Saarega.

Seoses sellega, et Karksi-Nuias jäi Castrol EMV külgkorvide ja quadide etapp ilmastikutingimuste tõttu ära ning sealt klubid oma aastaarvestusse punkte ei saanud, otsustas EMFi krossikomisjon, et antud etapp asendatakse just eeloleval pühapäeval toimuva sõiduga. Ehk siis Toilas koguvad sõitjad endale ja oma klubidele väärtuslikke punkte.