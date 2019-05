Tanel Leok tuli Portugali MM-etapil 18. kohale

Teises sõidus võttis Leok stardi järel sisse kuueteistkümnenda koha. Kahjuks peagi ta aga kukkus ja langes 25. kohale. Sealt edasi sõitis Tanel suuremate eksimusteta ning tal õnnestus teha piisavalt möödasõite, et taas punktikohale tõusta. Kui viimasel ringil britt Tommy Searle veel raja äärde jäi, tõusis Leok kaheksateistkümnendaks. Stardi järel asus sõidu liidriks belglane Clement Desalle, kuid varsti olid Cairoli ja Gajser temast möödas. Cairolile mitte omaselt tegi ta aga sõiduvea ka nüüd ning see kinkis sõidu võidu taas Gajserile. Neljandale kohale kukkunud Cairoli suutis uuesti Arnaud Tonusest ja Clement Desalle´st mööduda ning teisena lõpetada. Kolmandana tuli finishisse Tonus. Etapi kokkuvõttes teenis Tanel Leok kuue punktiga 18. koha. Sarja üldarvestuses on Leok (51 punkti) samuti kaheksateistkümnes Etapivõidu teenis 50 punktiga Tim Gajser, teine oli 44 punktiga Antonio Cairoli ja kolmas 40 punktiga Arnaud Tonus. Liidrina jätkab kokkuvõttes Cairoli (285 punkti). Teisel kohal on Gajser (251 punkti) ja kolmandal kohal Paulin (197 punkti).

MX2 klassi avasõidus toimus stardikurvis suur kukkumine, õnneks pääses Hardi Roosiorg sealt puhtalt mööda. Kahjuks aga Hardi sõidu alguses vastastega võrdset hoogu näidata ei suutnud ja ta langes top 30 seast välja. Sõidu teises pooles tal kiirus küll paranes, kuid selleks ajaks oli sõit juba otsustatud ning Hardi jäi punktikohast üsna kaugele. Finišisse tuli ta 27. kohal. Sõitu juhtis algusest lõpuni Jorge Prado (KTM, Hispaania). Teise ja kolmanda koha peale pidasid kõva lahingu maha Thomas Kjer Olsen (Husqvarna, Taani) ja Henry Jacobi (Kawasaki, Saksamaa). Enamuse sõidust oli teisel kohal sakslane, kuid sõidu lõpus pääses Olsen temast mööda ning lõpetas teisena. Jacobi veel kukkus viimasel ringil ja nii tuli kolmandaks Jago Geerts (Yamaha, Belgia.

Teises sõidus oli Hardi Roosiorg kui ümber sündinud. Kohe sõidu algusest alates suutis ta korralikku kiirust arendada ja selle eest tuli talle ka tasu. Sõidu keskel tõusis Hardi juba punktikohale ning seejärel suutis ta teha veel ühe möödasõidu. Finishisse tuli Roosiorg 19. kohal ja tasuks kaks punkti. Kuigi Jorge Pradole hakati teises sõidus kõvemini vastu, siis lõpuks võttis hispaanlane ikka oma ja võitis taas. Teisena lõpetas sõidu Henry Jacobi ja kolmandana Mitchell Evans (Honda, Austraalia). Etapi kokkuvõttes teenis Hardi Roosiorg 2 punktiga 23. koha. Esikoha sai 50 punktiga Jorge Prado, teine oli 40 punktiga Thomas Kjer Olsen ja kolmas 38 punktiga Mitchell Evans. Üldarvestuses on Roosiorg 7 punktiga 33. kohal. Liidriks tõusis tänase etapiga Prado (250 punkti).

Järgmine etapp toimub 25.-26. mail Prantsusmaal.