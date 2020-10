Tanel Leok tuli kolmandal järjestikusel Lommeli MM-etapil 16. kohale

MXGP klassi ajasõidus kahekümnenda koha saanud Tanel Leok tegi avasõidus üsna rahuliku alguse, ehk natuke liigagi rahuliku ja esimeste ringide järel oli ta kolmanda kümne teises pooles. Vihma tõttu väga raskeks muutunud rajal üritas Leok ühtlast hoogu hoida kogu sõidu vältel ja see tal ka õnnestus ning kukkumisi sõidu jooksul sisse ei tulnud. See aitas tal sõidu lõpuks tõusta 16. kohale. Sõitu juhtis algusest kuni lõpuni sarja liider Tim Gajser (Sloveenia, Honda). Sõidu alguses kolmandal kohal olnud Romain Febvre (Prantsusmaa, Kawasaki) suutis mõne ringi möödudes Antonio Cairolist (Itaalia, KTM) mööduda ning talle kuulus lõpuks teine koht. Cairoli tuli finišisse kolmandana.

Teises sõidus hakkas Leok stardi järel taas kolmandast kümnest tulema ja jälle suutis ta suuremaid vigu vältidest tõusta lõpuks kuueteistkümnendale kohale. Stardi järel võttis esikoha sisse Gajser, kuid avaringil tehtud vea tõttu langes ta esikümne lõppu. See ei tähendanud aga sarja liidrile midagi ja ta suutis sõidu jooksul teistest nii palju kiirem olla, et finishis oli sloveen taas esimesena. Teise koha võttis sarnaselt avasõidule Febvre ja kolmas oli Jeremy Seewer (Šveits, Yamaha).

Etapi kokkuvõttes oli Leok kümne punktiga samuti 16. Etapivõidu teenis 50 punktiga Gajser, teine oli 44 punktiga Febvre ja kolmas 38 punktiga Seewer. Sarja üldarvestuses on Leok 72 punktiga 22. kohal. Kolme etappi enne sarja lõppu on 583 punktiga kindel liider Gajser. Teisel kohal on 509 punktiga Cairoli ja kolmandal kohal 499 punktiga Seewer. Esikolmiku konkurentsist langes välja Jorge Prado (Hispaania, KTM), kellel tuvastati päev enne Lommeli etappi koroonaviirus ning teda starti ei lubatud. Samuti tuleb Pradol ilmselt loobuda ka kolmest viimasest etapist, mis toimuvad Itaalias.

MX2 klassi ajasõidus oli Johannes Nermann (Husqvarna) 22. Esimeses sõidus tegi Nermann hea alguse ja ta pääses kohe punktikohale. Sõidu keskel langes ta küll kahekümne parima seast välja, kuid sõidu lõpus tegid mitmed konkurendid viga ja Johannes tõusis lõpuks kaheksateistkümnendale kohale. Stardi järel võttis liidrikoha enda kätte sarjas esimest kohta hoidev Tom Vialle (Prantsusmaa, KTM). Teda asusid jälitama Jago Geerts (Belgia, Yamaha) ja oma esimest sõitu MX2 klassis teinud värske EMX 250 klassi euroopa meister Thibault Benistant (Prantsusmaa, Yamaha).