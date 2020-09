Tanel Leok tuli Itaalia MM-etapil 19. kohale

Teise sõidu alguses hoidis Nermann kolmekümnendat kohta, kuid sel korral õnnestus tal sõit palju paremini. Nermann suutis kogu sõidu jooksul korralikku kiirust näidata ja lõpuks tõusis ta 22. kohale. Punktikohast jäi teda lahutama 15 sekundit. Teist sõitu asus juhtima stardi järel Ben Watson (Suurbritannia, Yamaha), kuid mõne ringi pärast asus liidriks Jed Beaton (Austraalia, Husqvarna). Kuigi Watson sõidu lõpus uuest kõvasti seljataga survestama hakkas, siis esikoha võttis ikka Beaton. Kolmandana tuli finišisse Conrad Mewse (Suurbritannia, KTM). Sarja kaks esimest olid aga mõlemad sõiduga hädas. Mitu kukkumist teinud Jago Geerts (Belgia, Yamaha) jõudis lõpuks finišisse kaheksandana ja sõidu lõpus täielikult kustunud Tom Vialle oli alles neljateistkümnes.

Etapi kokkuvõttes sai Nermann kirja 27. koha, MM-i üldarvestuses on ta 3 punktiga 39. kohal. Esikoha teenis 40 punktiga Thomas Kjer Olsen, teine oli 39 punktiga Jed Beaton ja kolmas 37 punktiga Ben Watson. Sarja liider on 386 punktiga Vialle, teisel kohal on 356 punktiga Geerts ja kolmandal kohal 295 punktiga Renaux. Järgmine etapp sõidetakse samal rajal kolmapäeval.