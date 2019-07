Tanel Leok tuli Indoneesia MM-etapil 11. kohale

MX2 klassi avasõidus võttis stardi järel liidrikoha enda kätte Thomas Kjer Olsen (Husqvarna, Taani). Talle järgnesid Jorge Prado (KTM, Hispaania) ja Tom Vialle (KTM, Prantsusmaa). Mõne ringi järel suutsid Prado ja Vialle taanlasest mööduda ning läksid oma teed. Vialle suutis Prado kannul pool sõitu sõita, kuid siis läks sarja liider temalgi eest ära. Prado võttis meeskonnakaaslase ees lõpuks 11 sekundilise võidu. Kolmandana tuli finišisse Thomas Kjer Olsen, kes edestas oma meeskonnakaaslast Jed Beatonit (Husqvarna, Austraalia) kahe sekundiga

Teises võistlussõidus tegi parima stardi Henry Jacobi (Kawasaki, Saksamaa), kuid üsna pea möödusid temast Jorge Prado ja Tom Vialle. Prado hakkas liidrikohal olles taas teistega vahet suurendama ja teise poole sõidust sai ta juba üsna lihtsalt võtta. Järgevatele kohtadele toimus suurem võitlus. Vialle hakkas sõidu keskel väsima ning talle jõudsid järele Calvin Vlaanderen (Honda, Holland) ning Maxime Renaux (Yamaha, Prantsusmaa). Mõlemad mehed möödusid Vialle´st ning hakkasid omavahel võitlema teise ja kolmanda koha peale. Sõidu lõpus oli värskem Renaux, kes möödus Vlaanerenist ning tuli teisele kohale. Avasõidus kolmas olnud Thomas Kjer Olsen kukkus stardikurvis ning pidi sõidu katkestama.

Etapi kokkuvõttes oli 50 punktiga esimene Jorge Prado. Teise koha sai 40 punktiga Tom Vialle ning kolmanda koha 36 punktiga Calvin Vlaanderen. Teise järjestikuse tiitli suunas on liikumas Prado, kellel on tänase etapi järel koos 544 punkti. Teisel kohal on 466 punktiga Olsen ja kolmandal kohal 366 punktiga Vialle.