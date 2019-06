Tanel Leok sai Saksamaa MM-etapil 15. koha

Leoki nädalavahetust jääb meenutama number kuusteist. Kvalifikatsioonisõidu lõpetas ta just sellel positsioonil. Kuigi kummagi võistlussõidu algus erines teineteisest, siis lõpptulemus oli sarnane. Mõlemal juhul oli Tanel finišis kuueteistkümnendana. Etapi kokkuvõttes teenis ta kümme punkti ja see andis talle 15. koha. Kokkuvõttes on Leok 92 punktiga üheksateistkümnes.

MXGP klassis teenis Saksamaal esikoha sarja liider Tim Gajser (Honda, Sloveenia). Gajser võitis mõlemad sõidud ja võttis maksimaalsed 50 punkti. Kuna Gajseri suurim konkurent Antonio Cairoli (KTM, Itaalia) Saksamaal vigastuse tõttu ei startinud, siis kasvas tema edu juba 83 punktile. Teine oli Saksamaal 42 punktiga Arnaud Tonus (Yamaha, Šveits) ja kolmas Gautier Paulin (Yamaha, Prantsusmaa).

MX2 klassis suutis oma punktiarvet taas kasvatada WZ Racing meeskonna sõitja Hardi Roosiorg. Avasõidu lõpetas Roosiorg kahekümnendanda ja teises sõidus oli ta üheksateistkümnes. See andis talle etapi kokkuvõttes kolm punkti ja 23. koha. MM-i üldarvestuses on Roosiorg 13 punktiga 33. kohal. Maksimaalsed 50 punkti teenis Saksamaal MX2 klassis üldliider Jorge Prado (KTM, Hispaania). Teise koha sai 42 punktiga tema meeskonnakaaslane Tom Vialle (KTM, Prantsusmaa) ja kolmanda koha 36 punktiga Mathys Boisrame (Honda, Prantsusmaa).