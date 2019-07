Tanel Leok sai kõva võitluse järel Tšehhi MM-etapil 15. koha

MX2 klassi avasõidus ei õnnestunud Hardi Roosioru start kuigi hästi ning ta oli esimeste kurvide järel viimaste seas. Kuid juba eilses kvalifikatsioonisõidus näitas Roosiorg, et sõidus tal kiirust jagub Loketi rajal ja ta hakkas vaikselt oma kohta parandama. Poole sõidu ajaks oli Hardi 25. kohale tõusnud ja ta pressis edasi, et punktikohale jõuda. Viimasele ringile läks Hardi 21. kohal ja viimasel punktikohal sõitnud ameeriklane Darian Sanayei oli kohe tema ees. Hardil õnnestuski ameeriklasest mööduda ning sõit 20. kohal lõpetada. Sõitu juhtis algusest lõpuni sarja liider Jorge Prado (Hispaania, KTM). Teisele ja kolmandale kohale pidasid pool sõitu tulist duelli Tom Vialle (Prantsusmaa, KTM) ja Calvin Vlaanderen (Holland, Honda). Mehed sõitsid pidevalt ratas-rattas ja lõpuks juhtuski see, mis juba pikalt õhus oli. Mehed sõitsid omavahel kokku ning kukkusid ja kinkisid teise koha Henry Jacobile (Saksamaa, Kawasaki). Kolmandana lõpetas sõidu Thomas Kjer

Olsen (Taani, Husqvarna). A1M Motorsport meeskonna sõitja Cyril Genot saavutas 23. koha.

Teise sõidu alguses jäi Hardi Roosiorg viimasele, 35. kohale. Mõne ringi jooksul suutis ta juba 25. kohale tõusta, kuid kuuenda ringi järel katkestas Roosiorg sõidu. Sõitu juhtis taas algusest lõpuni Jorge Prado, teise koha teenis Adam Sterry (Suurbritannia, Kawasaki) ja kolmanda koha

tema meeskonnakaaslane Henry Jacobi.

Etapi kokkuvõttes teenis Hardi Roosiorg 1 punktiga 23. koha. Sarja üldarvestuses on Roosiorg 14 punktiga 36. kohal. Etapivõidu teenis 50 punktiga Jorge Prado, teise koha sai 42 punktiga Henry Jacobi ja kolmanda koha 38 punktiga Thomas Kjer Olsen. Prado edu üldarvestuses Olseni ees on tänase etapi järel juba 90 punkti.

Järgmine etapp toimub 4. augustil Lommeli krossirajal Belgias.