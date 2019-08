Tanel Leok sai hooaja raskeimal MM-etapil 15. koha, Hardi Roosiorg viidi haiglasse

Etapi kokkuvõttes tuli Tanel Leok kolmeteistkümne punktiga 15. kohale. Etapivõidu teenis 44 punktiga Tim Gajser, teise koha sai 43 punktiga Romain Febvre ja kolmanda koha 40 punktiga Glenn Coldenhoff. Sarja kokkuvõttes on Leok 155 punktiga 17. kohal. Tema ees vaid ühe punkti kaugusel on Shaun Simpson. Liider on 626 punktiga Tim Gajser. Teisel kohal olev Jeremy Seewer kaotab liidrile juba 187 punktiga.

MX2 klassis lõppes etapp kahjuks varakult WZ Racing KTM meeskonna sõitjal Hardi Roosiorul. Ajasõidus sõitis ta rajalt välja vastu metallposti ja misjärel Hardi õlg tuli liigesest välja. Kohapeal ei suudetud tema õlga tagasi paika saada ning Hardil tuli minna haiglasse, kus liiges taas paika pandi. Hetkel pole veel teada kui kauaks Hardi vigastusega eemal peab olema.

MX2 klassi avasõidus üllatust ei juhtunud. KTM-i tehasemeeskonna sõitjad Jorge Prado (Hispaania, KTM) ja Tom Vialle (Prantsusmaa, KTM) on terve hooaja jooksul starte valitsenud ja nii ka sel korral. Duo võttis stardi järel kaks esimest kohta enda kätte. Prado asus kohe teistega vahet sisse tegema ja terve sõit möödus tema kontrolli all ning talle kuulus ka kindel võit lõpuks. Hullumeelse sõidu tegi Jago Geerts (Belgia, Yamaha), kes stardikurvis kukkus ja viimaseks jäi, kuid lõpuks koguni teisele kohale tõusis. Kolmandana lõpetas sõidu Adam Sterry (Suurbritannia, Kawasaki). Väga hea sõidu tegi A1M Motorsport meeskonna sõitja Cyril Genot (Belgia, Husqvarna), kes sõidu 11. kohal lõpetas.

Ka teises MX2 klassi sõidus ei tekkinud korda kahtlust võitjas. Jorge Prado asus stardi järel sõitu juhtima ning tegi kohe ka teistega kindla vahe sisse. Prado võis viimasel ringil endale ka ühe kukkumise lubada ja ikkagi kuulus talle ülekaalukas sõiduvõit. Kindlal teisel kohal sõitis

Jago Geerts, kuid tema Yamaha otsustas natuke enne sõidu lõppu tööpäeva lõpetada. Teisena lõpetas sõidu Calvin Vlaanderen (Holland, Honda) ja kolmandana Ben Watson (Suurbritannia, Yamaha). Tanel Leoki meeskonna sõitev Cyril Genot tegi taas väga ilusa sõidu ja tuli finišisse kümnendana.

Etapivõidu teenis 50 punktiga Jorge Prado, teise koha sai 36 punktiga Calvin Vlaanderen ja kolmanda koha 36 punktiga Ben Watson. Cyril Genot oli 22 punktiga seitsmes.