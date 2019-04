Tanel Leok saavutas Itaalia MM-etapil kokkuvõttes 16. koha

Teises sõidus võttis Leok taas sõidu alguses koha sisse top 20 piiril. Esimeste ringidega oli Tanel juba 15 kohale tõusmas, kuid siis said mõne ringi jooksul temast mööda Simpson ja Lieber ning Leok langes 17. kohale. Ise sõitis ta sõidu lõpus omakorda mööda Butronist ning finishis oli Leok kuueteistkümnes. Esikoha eest pidasid hullumeelse lahingu maha taas Gajser ja Cairoli. Sel korral asus stardi järel sõitu juhtima Gajser. Cairoli õppis konkurendi seljataga ja ühel hetkel ründas ning asus sõitu juhtima. Gajser ei kavatsenud alla and ning mõne ringi pärast ründas ta ise ning asus taas liidriks. Cairolil oli aga kindel eesmärk võit võtta maksku, mis maksab. Sõidu lõpus suutis ta taas Gajserist mööduda, kuid mõned kurvid hiljem tegi ta sõiduvea ning kukkus ja lahingust tuli võitjana välja Gajser, Cairoli lõpetas sõidu teisena. Meeste hullumeelse hoo tõestuseks oli see, et kolmandana lõpetanud Paulin kaotas liidrile koguni 53 sekundiga.

Etapi kokkuvõttes teenis Leok 11 punkti ja sellega oli ta kuueteistkümnes. Võitjaks tuli 50 punktiga Gajser, teise koha sai 44 punktiga Cairoli ning kolmanda koha 40 punktiga Paulin. Sarja kokkuvõttes on Leok 35 punktiga 18. kohal. Liider on 191 punktiga Cairoli, teisel kohal asub 175 punktiga Gajser ja kolmandal kohal 142 punktiga Paulin.