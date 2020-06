Tanel Leok kasutas koroonapausi ära põlveoperatsioonil käimiseks

Motokrossi MM-sarjas jõuti enne koroonakriisi pidada kaks etappi. Pärast 8. märtsil toimunud Hollandi etappi oli Leokil nagunii plaanis korraks kodumaale põigata ning kui piirid sulguma hakkasid, polnud tal enam vaja muretseda, kuidas koju saab.

"Olen viimastel kuudel rohkem poistega tegelenud ja nendega trennis käinud. Ise käisin maikuus operatsioonil. Meniski jupid olid lahti," rääkis täna 35. sünnipäeva tähistav Leok Delfile.

Viimase meniskivigastuse põhjust ei oska Leok välja tuua. Ühtegi tõsisemat kukkumist pole tal olnud. "Talvel käisin sama põlvega operatsioonil. Ei teagi, miks menisk katki oli. Isegi suurtemate kukkumiste puhul pole otseselt valu kurtnud. Põlv ei olnud täiuslikus seisus, aga võistelda sain," ütles ta.

Operatsioonist taastumise tõttu Leokil midagi tegemata ei jää, sest võistlusi praegu nagunii pole. Eestis loodetakse hooaega alustada juulikuus. Esimene koroonaajastu järgne MM-etapp on kavas 2. augustil Venemaal, kuid Leok selle toimumisse ei usu. "Venemaa ütleb, et nende piirid on septembrini lukus, aga MM-sarja promootor raiub, et 2. augustil saab võistelda," imestab ta.

Leok ise on seda meelt, et kui piirid vähegi lahti lähevad ja sõita lubatakse, siis tuleks niigi spordivaest olukorda ära kasutada ja kasvõi ilma pealtvaatajateta etappe pidada. "Rahvas tahab ikka krossi näha, kasvõi telekast. Tuleks seda aega ära kasutada ja motokrossi pildis hoida, ehk tekiks ka alale toetajaid juurde," arvab ta.

Leoki enda hooaja eelarvet koroonaaeg mõjutanud ei ole. Viirusega kaasnevas majanduskriisis kannatavad tema hinnangul kõige rohkem need, kes päris tehasemeeskonda ei kuulu, kuid omavad enda ümber tugevat tiimi. "Minu enda eelarve on nii väike, et inimesed naeravad end surnuks, kui seda kuulevad. Teen paari sõbraga kõike ise ja palka ei võta. Pigem kannatavad suuremad tiimid, kellel tehase tuge ei ole. Tehasetiimid jäävad nagunii ellu, aga raske saab olema neil, kes ei suuda enam head inseneri või mehaanikut palgal hoida," usub Leok.

Suurbritannia MM-etapil sai Leok 31. koha. Hollandis oli ta kahe sõidu kokkuvõttes 23. ja avas teise sõidu 18. kohaga hooaja punktiarve.