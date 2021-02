Tanel Leok ja Kaidu Meitern pälvisid Kultuurkapitali preemia

Kehakultuuri ja spordi valdkonnas määrati peapreemia krossisõitjale Tanel Leokile. Eesti edukaim krossisõitja on karjääri jooksul osalenud 530 MM-etapil, saades kolm etapivõitu. Leok on võistelnud rekordilised 19 korda meeskondlikel maailmameistrivõistlustel. Tänu tema innustusele on Eestis kasvanud uus põlvkond noori krossisõitjaid.

Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali elutööpreemia pälvis Kaidu Meitern, kes on silmapaistev sporditraumatoloog. Sportlasena kuulus ta Eesti kergejõustikukoondisesse, seejärel siirdus abiliste leeri, olles Eestis artroskoopilise kirurgia üks rajajaid ja maaletoojaid. Panustanud sporditraumatoloogia arengusse, aidanud mitmeid Eesti tippsportlasi.