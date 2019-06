​Täna möödub 15 aastat Pirita ringraja rekordi püstitamisest

2004. aastal püstitas 43ndat korda toimunud Kalevi Suursõidul Eesti TT-l Superbike ja Supersport 600 ühissõidus võidutsenud Hanno Velt Pirita-Kose Kloostrimetsa rajarekordi, mida ei sõidetud üle ka paaril järgmisel aastal peetud Kalevi Suurõitudel, kuna siis valitsesid rajal märjad ilmastikuolud. Velt pidas toona duelli aasta varem ringirekordiks 2.09 sõitnud Soome legendi Harri Maikolaga ning lisaks revanšile sõitis teisel ringil välja ka uue rekordi - 2.08,832 (167,7 km/h).

Velt on võitnud Kalevi Suursõidu kuuel korral, kõige edukam sportlane Kalevi Suursõidul on aga Lembit Teesalu, kes on Pirital võidutsenud kokku 17 korda, nendest 15 korral tsiklil ja kahel aastal vormelil, kusjuures 15 esikohta tsiklitel on ka Jüri Raudsikul. Naiste edukaim oli legendaarne Luule Tull, kes on võidupärja kaela saanud kümnel korral.