TÄNA DELFI TV-s | Riias jätkub Baltikumi ja Põhja-Euroopa ringrajameistrivõistluste avaetapp

Laupäeval 11.mail on rada Põhja-Euroopa tsooni ehk NEZ klasside võistlejate ja tiimide päralt. Päeva avavad algusega 10:00 Legend autod, kelle järel saavad rajale alati põnevust pakkuva BMW Extreme kestvussõidu võistlejad. 11:35 on Bikernieki ringrajal stardikohad võtmas Porsche Sprint Challenge klassi võistlejad ning kohe selle sõidu järel võimsad V8 Thunder autod ning ülekande esimese poole lõpetab Legendide teine sõit.

Eesti ringraja sõprade jaoks saab kindlasti olema kõige põnevam jälgida BMW Xtreme ja Porsche Sprint Challenge klasse, sest mõlemas on startimas ka Eesti võistlejad -Gert Jugala, Mario Rinaldo ja Raivo Tamm. Registreerunud võistlejate nimekirja leiab - www.batcc.eu.

Päeva teises pooles on kõigil võimalus otseülekandes jälgida põnevat NEZ kuue tunni sõitu. Selles klassis on eestlastest starti tulemas Mikk Maaten, kes sel aastal liitunud Läti meeskonna Flash Racinguga ning eestlase ja tema meeskonnakaaslaste Artūrs Batraks ja Vilnis Batraks võistlusautoks on Lamborghini Huracan. Kindlasti on just Maateni ja tema tiimikaaslaste meeskond üks favoriite võitmaks seda sõitu.

ACAP Racing, mille ridades on Toyota Corolla autol startimas nelik Märt Keskküla, Lasse Hurt, Raigo Sarapuu ja Andres Ringo.