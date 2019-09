TÄNA DELFI TV-s | Pärnus toimub Baltikumi ja Põhja-Euroopa ringrajameistrivõistluste viimane etapp

Laupäeval, 21. septembril saab kahel korral näha NEZ BMW Xtreme klassi heitlusi, Baltic Endurance Championship kuue tunni (BEC6H) sõitu ning noortele mõeldud Nankang Endurance Academy kahe tunni võistlust.

NEZ6H klassi 27 meeskonna nimekirjast leiab ka Eesti ringrajasõitjaid, kes hooaja viimasel etapil heitlemas meistritiitli nimel. Mikk Maaten ja Thomas Padovani võistlevad Läti meeskonna Flash Racing värvides ning on Lamborghini Huracan autol püüdmas BEC6H klassi üldvõitu. Samas sõidus on A2000 klassis meistritena starti tulemas Eesti meeskond ACAP Racing.

Pühapäeval 22. septembril on rajal Baltic Touring Car ja Leedu meistrivõistluste võistlejad. Baltic GT klassi meistritiitli eest on Pärnus oodata tulist heitlust kolmiku Egidijus Gutaravičius (Lamborghini Huracan), Artūrs Batraks (Lamborghini Huracanja) Raivo Tamm (Porsche GT3) vahel, kellele kõigil võimalus hooaja kokkuvõttes esikohakarikas koju viia. Eelpool mainitud meestele on Pärnus konkurentsi pakkumas Frederik Holm (Renault Megane Trophy V6), Mantas Janavicius (Porsche 911) ja Oliver Tiirmaa (Porsche 911 GT3).

Formula Historic klassis on rajale tulemas viis Eesti, kaks Läti ja üks Saksa võistleja.

Hooaja ühes põnevaimas klassis TCR on eestlasi kodurajal esindamas Peeter Peek.

Registreerunute nimekiri: http://batcc.eu/entry-list-parnu-grand-finals-2019/.

Otseülekannete ajakava:

Laupäev, 21. september

10:00 - 10:25 BMW Xtreme 1.sõit

10:30 - 12:30 Nankang Endurance Academy

12:35 - 13:00 BMW Xtreme 2.sõit

13:30 - 19:30 BEC6H