TÄNA DELFI TV-s | Kulbilohus selguvad Eesti meistrid rallikrossis

2020. aasta rallikrossi Eesti meistrid selguvad rajal, kus alles pisut aega tagasi sõideti ka Rally Estonia üks kiiruskatsetest.

Viimase etapi eel on punktiseis enamikes klassides veel vägagi tasavägine ning üheski võistlusklassis ei ole veel selge, kes meistritiitli koju viib.

Finaaletapp toob rajale lausa 62 sõitjat. Päev algab kell 10 ning finaalsõitudele antakse stardid kell 16.

Võimsaimas, Supercar klassis pürgib meistritiitli poole Reinsalu Sport tiimi esindaja Andri Õun Ford Fiestal, kes hetkel on punktitabelis liidripositsioonil, 84 punktiga, kuid viimasel etapil teadmata põhjustel ei osale.

Üldarvestuses teasel kohal on selle hooaja üllataja Arvo Kask, kes eelnevatel hooaegadel sõitis kaasa hoopis Super1600 klassis. Alates teisest etapist ootamatult Mitsubishi Lancer evo6’l neliveoliste klassiga liitunud Arvo on võitnud nüüd järjestikku kolm meistrivõistluste etappi ja on punktitabelis hetkel 74 punktiga teisel kohal.

Samuti jahib Supercar klassi meistritiitlit Seido Nõmmküla, Peugeot 207’l, kel hetkel kirjas 73 punkti.

Super1600 klassis liigub meistritiitli suunas Janno Ligur Skoda Fabial, kel üldarvestuses hetkel kogutud juba 104 punkti. Küll aga on valmis korralikuks lahinguks ka Siim Saluri, kes oma Citroen C2’ga Ligurist maas vaid 6 punktiga. Samuti konkureerib meistritiitlile Janno Õis Honda Civicul, kel finaaletapi eel kogutud kokku 86 punkti.

Super 1600 junior klassis on punktitabelis hetkel meistritiitlile kõige lähemal Lada Samaral võistlev Martin Juga 84 punktiga, Meistritiitlit jahivad homme ka Marko Andreas Muru Honda Civicul ja Volkswagen Golfil kihutav Andreas Aulik. Noormeestel vastavalt koos hetkel 84 ja 74 punkti.

Crosskart Xtrem klassis liigub meistritiitli võidu poole taaskord Andre Kiil, kel khooaja peale kogutud 98 punkti. Küll aga on talle 94 punktiga korralikult kuklasse hingamas hoopiski soomlane Pasi Pentinen, kes hea meelega meistritiitli üle lahe viiks. Punktiarvestuses kolmandal kohal figureerib 78 punktiga Markus Abram.

Crosskart Juniorite klassis jahib meistritiitlit Joosep Ralf Nõgene, kes 2020 hooaja jooksul kogunud 96 punkti. Finaal etapis pakub talle konkurentsi Sander Sepp, kel praeguseks koos 76 punkti.