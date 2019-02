Tallinna motomessil näeb maailma üht kiiremat mootorratast

Mootorratas tuuakse kohale Soomest, kus kiirendussport on mootorispordialade seas väga kõrgel ja austusväärsel kohal. Masina omanikuks on 33 aastane Vesa Lipponen, kes samal masinal tegi ka möödunud hooajal mootorrataste kiirendusspordimaailmas ajalugu. Nimelt oli ta maailmas esimene, kes selles võistlusklassis sõitis välja aja, mis veerandmiilisel distantsil algab numbriga 5. Mullu augustis Rootsis, Tierp Arenal peetud Euroopa meistrivõistluste etapil sai Lipponen tulemuseks 5,920 sekundit ning kiiruseks 350km/h. Peale tema on selles klassis numbriga 5 alanud tulemust suutnud näidata vaid üks võistleja - selleks on Lipponeni oma meeskonnakaaslane Jaska Salakari. Seega on Tallinn Motor Show-l väljas olev mootorratas üks kahest maailma kiiremaist omasuguste seas.

Lipponeni võistlussõiduk on ehitatud nullist peale toruraamile. Ainsad detailid, mis on toodetud tehases ja mootorrattale, on esihark ning esipidurid, mis kuulusid varem ühele Suzuki Hayabusa-le. Masina südameks on ligi 1.7 liitrine V2 mootor, mis kasutab 85% nitrometaani ja metanooli segu. Kõik see kokku pigistab mootorist välja üle 2000 hobujõu. Erinevate seadete muutmisega, on võimalik sellest mootorist kätte saada isegi 2500 hobujõudu. Sellel mootorrattal puudub käigukast. Sidur, mille seadistamine on eduka sõidu kõige suurem teadus, on ühendatud otse väntvõllile. Kogu mootori jõud kantakse ketiga tagarattasse ning sealt maha läbi 14 tollise (35.56cm) tagaratta. Õiges seades sõidab see mootorratas tublisti üle 400 km/h. Stardi hetkel tajub juht kiirendust, mis jääb tavaliselt kuskile 3G juurde, sama suurt ülekaalu tunnevad kosmosesüstiku astronaudid startides kosmosesse.