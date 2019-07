TÄISPIKKUSES | Haapsalus toimub Baltikumi suurim kiirendusvõistlus

Sellel korral on võistlusele oodata ka hulgaliselt võistlejaid naaberriikidest, kuna laupäeva õhtul toimub Blacklist Finland vs. Baltic shootout kiirendusshow.

Võistlustulle astuvad kõik Eesti meistrivõistluste ja Eesti karikasarja klassid. Lisaks on tulnud esimest korda kiirendussporti proovima võistlusmurutraktorid. Võistluse korraldaja on sellel korral võtnud ette ka suuremat sorti raja ette valmistamise, millega parandatakse kiirendusrajal pidamist, et oleks võimalik saavutada veel paremaid aegu ning veel suuremaid kiirusi.

Võistluse korraldab Estonian Drag Racing Association. Laupäevasel päeval toimuvad kõikide võistlusklasside kvalifikatsioonisõidud, pühapäeval finaalid. Väravad pealtvaatajatele avatakse laupäeval kell 9 ning pühapäeval kell 10. Delfi TV otseülekanne võistlusest algab pühapäeval kell 12.

Et põnev võidusõit võimalikult paljude mootorispordisõpradeni jõuaks, teeb The Outdoor Broadcasting Van mõlemal päeval, võistlusest täispikkuses otseülekande, mis jõuab kõigi Delfi TV vaatajateni.

Laupäevane võistlus täispikkuses: