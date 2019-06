Suurepärase võidu saanud Jüri Vips: tegin ideaalse sõidu

Kolmandalt kohalt alustanud Vips tõusis juba esimese viie ringiga liidriks, aga teisena lõpetanud Max Fewtrell hingas talle pidevalt kuklasse.

"Teadsin, et isegi üks viga tähendanuks seda, et ta oleks minust mööda saanud. Max sai igal ringil minu vastu DRS-i kasutada ja sellest saadav ajavõit on tohutu. Aga üldiselt oli see ideaalne sõit ja tunne on väga hea," vahendas 18-aastase Vipsi sõnu F3 kodulehekülg.

Homset sõitu alustavad kaheksa esimest ümberpööratud järjestuses ja seega läheb Vips rajale kaheksandalt kohalt. Austria GP rajal pole kuigi lihtne mööda sõita ja seega pole Red Bulli noortetiimi liige homse eel kuigi optimistlik.

"Arvan ausalt, et positsiooni parandamine on raske. Põhjus on pilootide tasemes. See on nii-nii kõrge. Eelmisel aastal võis tasemes erinevusi olla, aga tänavu on vahed väga väikesed. Ma ei usu, et suudan palju tõusta, aga proovin võita nii palju positsioone kui võimalik," sõnas Vips.

Sarja üldarvestuses tõusis Vips neljandalt kohalt kolmandaks. Juhib endiselt Vene sõitja Robert Shwartzman (Prema) 80 punktiga, järgnevad Jehan Deruvala (Prema) 70 ning Vips 59 silmaga. Eestlase seljataga on Marcus Armstrong, kel on kirjas 54 punkti.