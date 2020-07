Suberbike sarja Eesti MV avaetapp sai ootamatu lõpu: Valtonen võitis, Soomer katkestas

Soomer osales Superbike’ide sõidus oma 600-kuubikulisel väikesel MM-sarja treeningtsiklil ning sõitis sellest hoolimata välja kiireima ringiaja 1.14.196. Kvalifikatsiooni teise tulemuse teinud Valtoneni aeg oli 1.14.977.

Soomer sai hea stardi ja juhtis ka esimese ringi, kuid seejärel hakkas mootoris jõud kaduma ning Valtonen läks oma teed. Soomer üritas veel mõned ringid vahe tagasi sõita, kuid tehniliste probleemide tõttu see ei õnnestunud. Peale 11 ringi tuli ta rajalt maha. “Proovisime tsiklil uusi tehnilisi lahendusi, mis ei töötanud,” kommenteeris Soomer. “Hea, et see MM-il ei juhtunud.”

Sõidus oli mitmeid kukkumisi, neist viimane, kus Sarunas Pladas (Leedu, BMW) viieteistkümnenda ringi teises kurvis ehk stardisirge tagasipöördes teiselt kohalt kukkus, katkestas ka kogu võistlussõidu neli ringi enne ametlikku lõppu. Nii pälvis Valtoneni järel teise koha Justas Bucnys (Leedu, BMW) ning kolmandaks tõusis Mihkel Osula (VihurMoto, Ducati).

“Lõpptulemusena oli minu päev, kuid ratas ei ole meil veel sugugi valmis,” ütles Valtonen, kes järgmisel nädalavahetusel osaleb Alpe Adria sarjas ning talle oli tänane võistlus treeningu eest.

“Arvestades, et täna olen sel hooajal alles neljandat korda rajal, on see väga hea tulemus,” rõõmustas Osula, kes tunnistab, et treeningkilomeetreid ei ole ta sel aastal kogunud nii palju, kui soovinuks.

Külgvankrite klassis sõitsid kvalifikatsiooni kiireima aja välja Eero Pärm/Lauri Lipstok. Eelmistel hooaegadel MM-il ja Saksamaa IDM-sarjas kaasa teinud ekipaaž keskendub sel aastal Eesti meistrivõistlustele. Nad värskendasid taas mootorit ning täna stardis olnud viiest ekipaažist sõitsid ainsana 600-kuubikulise Yamaha R6-ga konkurentide 1000-kuubikuliste masinate vastu.

“Siin võib veel üllatusi tulla,” arvas Pärm enne starti ja nii ka läks. Stardist sai hästi minema isa ja poja, Tero ja Joni Mannineni ekipaaž, kes uhkes üksinduses ka sõitu juhtima asus. Nende selja taga pusisid kogu 12-ringilise võistluse omavahel Pärm ja Markku Artiola/Peetu Paavilainen. Alles viiendal ringil tegid Pärm/Lipstok kindla vahe sisse ja lõpetasid võistluse teisel kohal.