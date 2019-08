Stefan Arandi viimane võistlus GT-30 klassis tõi Euroopa meistritiitli

Teises stardis sööstis Stefani paat esikohalt minema, tema suurimal konkurendil William Sjöströmil aga mootor stardis ei käivitunud. Teise sõidu võiduga pani võttis Stefan jälle maksimaalsed 400 punkti ja juhtis võistlust täiseduga. Teine oli Mikael Bengtsson ja kolmas Adam Wrenkler. Kärol Soodlal oli esimeses stardikurvis kokkupõrge Laura Lakovicaga ning kuna tema mootor sai kannatada, siis ta oli sunnitud teise sõidu katkestama.

Kolmandaks sõiduks oli tuul tõusnud ja tingimused veel raskemaks läinud. Kui stardist said kõik minema, siis sõidu keskel läks lendu Adam Wrenkleri paat ja kohtunikud katkestasid sõidu. Kordusstardis sai Stefan järjekordselt parima lähte ja juhtis sõitu, kuni läks lendu norraka Tobias Tellefseni paat. Punane lipp ja sõit oli teist korda katkestatud. Reeglite järgi kolmandat kordusstarti teha ei saa ja sõitjatele anti selle sõidu eest pooled punktid. Stefanile siis esikoha punktid, teine oli Anton Modin Rootsist ja kolmas Mikael Bengtsson. Kärol lõpetas sõidu neljandana.

Stefanil oli esimese kolme sõidu tulemusena koos 1000 punkti ja Euroopa meistritiitel kindlustatud. Neljandasse sõitu vajadust minna ei olnud.

Neljandas sõidus kohe stardisirgel läks lendu liidrikohalt startinud Anton Modini paat ja järjekordne punane lipp katkestas sõidu. Kordusstardis enam viperusi ei olnud ja neljanda sõidu võit kuulus Mikael Bengtssonile, teine oli Kärol Soodla ja kolmas Laura Lakovica.

Paadiklassi GT-30 EM-tiitel kuulus seega Stefan Arandile, hõbemedal Mikael Bengtssonile ja pronks Laura Lakovicale. Kärol Soodla oli üldkokkuvõttes viiendal kohal.

„Kuna sellel aastal oleme rohkem rõhku pannud F-4 klassile, siis GT-30 on jäänud suhteliselt tagaplaanile. See võistlus osutus minu viimaseks GT-klassi paadiga ja nüüd saame täielikult tähelepanu suunata F-4 klassile. Oleme meeskonnaga väga õnnelikud, et saame GT-30 klassist tipus lahkuda! “ sõnas pärast võistlust Stefan Arand.