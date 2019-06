Soomes toimub NEZ ja Baltic Touring Car meistrivõistluste teine etapp

Eeloleval nädalavahetusel, 15.-16.juunini tervitab võistlejaid Botniaring, kus sõidetakse NEZ6H kestvussõidu ja Baltic Touring Car meistrivõistluste teine etapp. Soomes on stardis ka TCR sprindivõistlustel osalejad. Paljudele Baltikumist pärit võidusõitjatele on see esimene kord võistelda Soome ringrajal.

Botniaringil on eeloleval nädalavahetusel võistlemas ka mitmed Eesti ringrajasõitjad, kellel osadel sellelt rajalt väga head mälestused. Üks sellistest võistlejatest on Mikk Maaten, kes võistleb sel aastal Läti meeskonna Flash Racing poolt ettevalmistatud Lambroghini Huracan autol. Kuigi hooaja avavõistlus lõppes eestlasele ja ta meeskonnakaaslastele väljasõidu ja tehniliste probleemidega, siis nüüd ollakse valmis näitama veel paremat kiirust, kui hooaja avaetapil sõidetud ringidel.

„Olen väga õnnelik, et saan sellel rajal võistelda nii kiire autoga. Olen seal BMW Cup klassi sõitjana võistelnud mitu korda ja see on kindlasti mu kõige lemmikum Soome ringrada. Olen seal saavutanud ühed oma karjääri parimad võidud,“ sõnas Maaten enne hooaja teist etappi.

NEZ6H meistrivõistluste klassis A2000 hooaja avaetapi võitnud Eesti meeskond ACAP Racing on stardis ka Soomes. Eesti meeskondadest on üle lahe reisi veel ette võtnud ALM Racing, kelle piloot Mattias Vahtel alustas hooaega Lätis TCR Sprint klassi kolmanda kohaga. Soomes on Vahtel taas sõitmas Honda Civic Type R FK7 TCR võistlusautol.