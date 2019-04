Soomer vabatreeningute järel: tegime tehnika kallal palju tööd, kuid kiirus on hea

„Oleme täna tõesti palju tööd saanud teha: vahetanud aju ja elektrikimbu kallal töötanud,“ võttis Soomer tänase tegusa päeva kokku. „Jah, tehnika kallal on täna tulnud palju vaeva näha. Mitte selleks, et tsikkel kiirem oleks, vaid et see töötaks, sest paar korda suri see lihtsalt välja. Kuid kui mootorratas sõidab, on see kiire,“ oli ta ka ise enda tulemustega rahul.

Peale eelmist, Aragoni etappi leiti Soomeri sõnul tsikli juures mõned vead, mis võisid võimsust mõjutada. Täna ta nii suurt vahet liidritega enam ei tundnud kui Portugalis.

Ilm Assenis sarnaneb tänastele oludele Eestis: õhusooja on 6 kraadi, paistab päike ja rajatemperatuur on 15 kraadi ringis.

Mõlema tänase vabatreeningu parima aja sõitis šveitslane Randy Krummenacher. Soomeri kaotus talle oli vastavalt 1,320 ja 1,005 sekundit.

Laupäeval sõidetakse Assenis kolmas vabatreening (Eesti aja järgi kell 10.55), Superpole (13.05) ja pühapäevane võidusõit algab Eesti aja järgi kell 13.15.