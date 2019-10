Soomer stardib viimasele MM-etapile 19. kohalt

Peale kahte eilset vabatreeningut soovis Soomer leida paremat seadistust, mis aidanuks tal kasutada enda ja Honda kõige suuremat eelist, kurvi sissemineku kiirust. „Arvasime, et probleem on ühes kohas, kuid liikusime muudatustega sootuks vales suunas,“ kommenteeris Soomer tänase kolmanda vabatreeningu ja kvalifikatsiooni ebarahuldavat tulemust. „Need muudatused, mida tegime, ei lahendanud meie probleemi kohe kindlasti. Aga homseks on meil juba uus plaan,“ lisas ta.

Soomer oli kvalifikatsioonis kiireima ringi välja sõitnud Federico Caricasulost (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team) 2,539 sekundit aeglasem. Eilsete ja tänase kolme vabatreeningu tulemuste kokkuvõttes oli Soomeri aeg kaheteistkümnes.

Erandkorras toimub Supersport klassi maailmameistrivõistluste finaaletapi võidusõit Losail ringrajal laupäeval, Eesti aja järgi algusega kell 18:15.