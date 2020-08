Soomer saavutas Hispaanias kümnenda koha

Hommikune kolmas vabatreening, kus Soomer sai kuuenda aja, läks tema sõnul hästi, kuid selle järel sõidetud Superpole-kvalifikatsioonis ta head ringi sõita ei suutnud.

Täna pärastlõunal toimunud esimesse võistlussõitu startis Soomer üheteistkümnendalt kohalt.

“Tegime hommikul muudatuse, mis kõiki näitajaid arvestades oleks pidanud toimima, kuid siinse kuumusega muutis sõidu füüsiliselt hoopis raskemaks,” nentis Soomer. Ta ütles, et sõitis end esimese 6-7 ringiga täiesti tühjaks, sest pidi masinat nii kõvasti kinni hoidma.

Sõidu alguses sai Soomer minema koos 4-11 kohale heidelnud grupiga, ent eksis nii ise kui tegid ka konkurendid vigu. “Peale iga viga sain grupi kerge vaevaga kätte, kuid neist mööda minna ei suutnud,” ütles Soomer.

Võistlussõidu lõpetas Soomer kümnendana, kaotades võitjale, itaallasele Andrea Locatellile (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team) 23,736 sekundit.

“Positiivne on see, et masin pidas vastu – paljudel seda õnne ei olnud,” võttis Soomer päeva kokku. Meeskond vahetas hommikul, kui mootorisse kahtlane hääl sisse tuli, selle veel ka välja, ehk vaeva nägi tiim tulemuse nimel palju.

Homseks teiseks võistlussõiduks, mis algab Eesti aja järgi kell 13:30, muudetakse tsiklit Soomeri sõnul lihtsamaks tagasi.