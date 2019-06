Soomer näitas Misano vabatreeningul viiendat aega

„Täna oli tõesti hea päev,“ rõõmustas Soomer peale vabatreeningute lõppu.

Esimeses trennis sõitis ta välja 11. aja, kaotades kiireimale, Federico Caricasulole (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team) 1,22 sekundit. Teises trennis jäi sama sõitja Soomerist vaid 0,65 sekundi kaugusele.

„Masinaga ei ole täna ühtegi tehnilist probleemi ja näed, mis siis juhtub,“ lisas ta. Mõlemal vabatreeningul tehti pisut tööd seadistuse kallal, ka vahepealse kahe nädala jooksul kodus tehtud töö on end ära tasunud.

Soomerile teeb eriti head meelt see, et ta ei sõitnud vaid ühte head ringi, vaid oli stabiilselt kiire, isegi kulunud rehviga jäi aeg vaid 0,5 sekundit nõrgemaks.

Misanos on hetkel väga palav, kuid Soomeri rajalähedases majutuses leidub õnneks bassein, kus saab end sõitude vahel jahutamas käia. Samuti on rada palju libedam kui möödunud aastal, täna on olnud palju kukkumisi ja ka ringiajad näiteks Supersport klassis rekordist 1,5 sekundit aeglasemad. „Kuid tingimused on kõigil sama rasked,“ ütles Soomer.

Laupäeval sõidetakse Misanos kolmas vabatreening (Eesti aja järgi kell 10.30), Superpole (12.40) ja pühapäevane võidusõit algab Eesti aja järgi kell 13.15.