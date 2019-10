Soomer lõpetas MM-hooaja 14. kohal: oskan küll mootorrattaga sõita, kui selleks tööriistad antakse

Õhtul prožektoritest valgustatud Losail' ringrajal toimunud võistlussõitu startis Soomer alles 19. stardikohalt. Ometi sai ta suurepärase stardi ning kogu võistluse esimene pool oli 12ndaks tõusnud Soomeril suurepärane.

„Algus oli väga hea, esimene ring ebareaalselt hea ja esimesed seitse ringi olid ka kõvad, püüdsime eesmisi kinni,“ kommenteeris Soomer peale võistlust. „Taha olime valinud pehme, ette kõvema rehvi. Peale seitsmendat ringi hakkas esimene rehv lagunema ja oli väga raske tempot hoida.“

14ndal ringil langes Soomer 14ndaks ja sellel kohal ka lõpetas. „Arvestades kogu nädalavahetust ja seda kui halvas seisus me eile õhtul olime, ei ole olukord sugugi hull,“ võttis Soomer viimase etapi kokku. Hommikul tehti õhtuseks võidusõiduks mootorrattal veel suuri muudatusi, tehes seadistust oluliselt kõvemaks ning see toimis.

„Positiivne on see, et sõidu algusega tuletasin endale meelde, et ma veel oskan mootorrattaga sõita, kui selleks tööriistad antakse. Negatiivne on see, et aasta lõpp nii tuksi läks osaliselt vigastuse ja osaliselt ebaōnne pärast,“ lisas ta.

„Tänan kõiki toetajaid, kes selle pika ja mitmeid säravaid hetki toonud hooaja jooksul mulle abiks on olnud,“ ütles Soomer, kes on veendunud, et tuleval hooajal õnnestub tänavusi vigu vältida. „Järgmise aasta ettevalmistus tuleb teha selline, et oleksin aasta algusest tippkonkurentsis,“ ütles ta.