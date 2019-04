Soomer kukkus ja lõpetas kolmanda MM-etapi 17. kohal

Kümnendalt kohalt startinud Soomer jäi stardiga rahule. Sõidu alguses haaras ta korraks 9. koha, tegi koos Isaac Vinalesega ka riskantse möödasõidu ja käis korraks rajalt väljas, britt Kyle Smith möödus Soomerist ja eestlane jäi kindlalt hoidma 10. kohta.

„Olin grupis, mis algas kuuendast kohast. Enamik sõidust möödus sama stsenaariumi järgi – esimese kolmveerandi rajast olin teistega koos, kuid pikal sirgel kaotasin neile umbes kümme mootorrattapikkust, mille siis ülejäänud rajaga jälle tagasi tegema pidin,“ rääkis Soomer. Seda näitasid ka sektoriajad, kui ta nii teises kui kolmandas sektoris oli esimese viie seas, kuid neljandas viieteistkümnes.

Viimase ringi seitsmendas kurvis Soomer kukkus, kuid suutis võidusõitu siiski naasta ja lõpetas 17. kohal. „Pingutasin, sest tahtsin viimasel ringil olla heal positsioonil, kui keegi peaks midagi ära käperdama,“ selgitas ta. „Mõistan, et see kukkumine oli ebavajalik, kuid oma tänase ülejäänud sõiduga olen rahul.“

„Mootorrattal on umbes 10 km/h tippkiirust puudu, et esiotsas võidelda. Meeskond on teinud ebareaalse töö, et panna mootorratas juhitavuse poolest suurepäraselt sõitma. Ka rehvi suutsime täna väga hästi hoida, me ei kaotanud selles külmas tuules kvalifikatsiooniajale nii palju kui teised,“ sõnas Soomer. „Enne järgmise nädala Asseni etappi lähevad mootorrattad korraks Hollandisse stendi, loodan, et seal on võimalik ja jõuab midagi võimsuse osas paremaks muuta.“

Ülipõneva võidusõidu lõikavalt külmas tuules, kus esimesed neli vahetasid pidevalt positsioone, võitis šveitslane Randy Krumenacher (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team), kes juhib ka MM-sarja. Soomer on 6 punktiga 15. kohal.

Supersport sarja järgmine, neljas etapp toimub juba tuleval nädalavahetusel Hollandis Assenis.