Soomer katkestas neljanda MM-etapi Assenis

Võistluspäeva alguses kattis ajaloolise Asseni ringraja asfalti härmatis. Jahe ilm tegi rehvivaliku väga raskeks. Hommikuses soojendussõidus ei tahtnud eile lõunal kvalifikatsioonis väga hästi töötanud pehme rehv nii hästi toimida, kuid ka rada oli sel kellaajal eilsest mitme kraadi võrra külmem. Warm-upi aeg oli Soomeril 11. Kuna lõunaks ilm soojenes, jäädi siiski pehmele rehvile kindlaks ning võistlussõit näitas, et valik oli õige ja rehv töötas lõpuni.

Suurepärase, neljanda stardikoha kaotas Soomer, olles peale starti kuues ja langedes siis veel. Üheteistkümnendalt kohalt hakkas ta uuesti tõusma, olles peale üheteistkümnendat ringi kaheksas. "Nüüd tuleb ainult rahulik olla," püüdis meeskonna boksis tiimipealik Andrea Ballerini rajal olevale sõitjale sisendada. Kahjuks ei õnnestunud kättevõideldud kohta hoida, sest viis ringi enne lõppu Soomer kukkus.

Keerulises esimeses sektoris Soomer kõige kiirem, kuid ülejäänud rajal keskmiste seas. "Peaksin möödumiseks olema ringil teistest sekundi võrra kiirem," ütles Soomer, kuid seda kiirust ei ole praeguse mootorivõimsuse juures kuskilt võtta. "Kukkumine oli andestamatu ja ma ei ole enda esitusega sugugi rahul. Kõik muu, mootori ja rehvid saime me sel nädalavahetusel väga hästi tööle ja meeskond andis suurepärase panuse. Vabandan, et ei suutnud seda tulemuseks vormistada."

"Tean, et mul tuleb sõit lõpuni sõita, kuid mul on väga raske aktsepteerida, et olles võimeline top 5 kohtadele heitlema, ei saa ma seda praegu minu käsutuses olevate tööriistadega siiski teha," lisas Soomer.

Asseni etapi võitis itaallane Federico Caricasulo (Bardahl Evan Bros. WorldSSP Team).

Järgmine MM-etapp toimub 12. mail Itaalias Imolas.